ظريف يبدي استعداد إيران للتعاون مع أمريكا بشأن النفط وأمن الخليج

2021/01/23 | 19:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات نُشرت اليوم السبت، إن من الممكن لبلاده أن تتعاون مع الولايات المتحدة بشأن النفط وأمن الخليج، لكنه استبعد أي تعاون بخصوص إسرائيل.وساءت العلاقات بين طهران وواشنطن في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي …

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