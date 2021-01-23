رحيل الإعلامي الأميركي الشهير لاري كينج عن 87 عاما

2021/01/23 | 19:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلان أميركية، وفاة الإعلامي الشهير لاري كينج عن عمر ناهز سبعة وثمانين عاما.

الاعلام الأميركي أشار الى وفاة الإعلامي المخضرم كينج بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

والمعروف عن كينج الذي ولد عام ألف وتسع مئة وثلاثة وثلاثين في نيويورك، انه من أشهر مقدمي البرامج، على الرغم من بدايته المتواضعة في خمسينيات القرن الماضي، ليصبح منذ الثمانينيات من القرن ذاته الإعلامي الأعلى أجرا بين نظرائه، وليترسخ أسمه كواحد من أبرز المذيعين، وهو ما أهله لإجراء مقابلات مع رؤساء الولايات المتحدة بدءا من عهد الرئيس جون كينيدي، إضافة الى زعماء أجانب من بينهم ميخائيل غورباتشوف وتوني بلير وفلاديمير بوتين.

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