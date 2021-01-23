2021/01/23 | 19:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فهم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أن بقاءه في ألمانيا سيجعل منه صوتا روسيا معارضا في المنفى كما باقي الأصوات الأخرى، لذلك قرر العودة إلى روسيا وافتتاح استراتيجية مقاومة جديدة ضد الكرملين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نافالني الذي أحرج المخابرات الروسية واقتحم حرم بوتين الخاص) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نافالني الذي أحرج المخابرات الروسية واقتحم حرم بوتين الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).