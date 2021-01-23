الحلبوسي يوجه الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد إصابة الخويلدي بـ كورونا

2021/01/23 | 19:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ان رئاسة المجلس ستقوم بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، مشيرا الى انه تم توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة الى الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه.

وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب اليوم، ان “رئاسة المجلس ستقوم بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي الذي ورد حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وستتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، وتتحمل مؤسساتها أي وثيقة تصدر بحق شخص مساءَل أمام مجلس النواب”.

واضاف الحلبوسي، انه “تم توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة الى الخويلدي بفايروس كورونا من عدمه، وسيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص علي الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات خلال هذا الأسبوع”.

واكد “يتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، التي تشير إلى الفحص الطبي بحق المستجوَب (الخويلدي)، ويتم إعلام المستجوِب (النائب علاء الربيعي) والنواب بالإجراءات خلال 48 ساعة”.

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