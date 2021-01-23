وزير الخارجية: الاستقرار الأمني يؤثر على بناء اقتصاد العراق

2021/01/23 | 19:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية.وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "كلما كان هناك استقرار أمني كانت هناك علاقات متميزة مع دول الخارج …

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