وزير الخارجية: الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية

2021/01/23 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، السبت، 23 كانون الثاني، 2021، أن الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية.

وقال حسين في محاضرة بعنوان"السياسة الخارجية العراقية-التحديات والفرص" خلال إستضافته في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية، إن "جملة التحديات التي تواجه صانع ومنفذ السياسة الخارجية، ومنها إستقلالية القرار الوطني وصراع المحاور وكذا تحدي الاقتصاد والأمن".

واضاف حسين أنه "من الضروري الحفاظ على إستقلال القرار الوطني في سياق الدستور والمشاورات السياسية التي تعكس وحدة الرؤية تجاه أهم القضايا المصيرية".

وتابع أن "السياسة الخارجية هي إنعكاس لوحدوية القرارات والمواقف الوطنية"، داعيا إلى "النظر بواقعية لما يواجه الوطن من تحديات".

وأوضح وزير الخارجية أن "الوزارة تعتمد مبدأ التوازن والشراكات المتعددة والانفتاح على كل الاطراف في إطار وعي الدستور والقوانين النافذة"، مشيرا إلى أن "مبادئ حسن الجوار والثقافة والتاريخ وغيرها مما يشكل ثوابت لعلاقة العراق بجيرانه، كلها محل إرتكان في خطابنا وحواراتنا مع جيراننا، إلا أن البناء على المتغيرات يعد من الواقعية بمكان، ويدفع منفذ السياسة الخارجية لإعتماد المصالح الوطنية والبناء عليها".

ولفت إلى أن "أنطقة الأولويات تبدأ من حيث دول الجوار ثم دول الخليج لتشمل جميع شركاء العراق وأصدقاءه في أميركا و أوروبا وآسيا والمجموعات الأخرى".

وعند ذكره لطبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن ذكر الوزير:أننا "سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة إستمرار إجتماعات الحوار الستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم، لبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق، معلقا:أن عديد القوات بعد أن كان 5200 عنصر عسكري إنتهى اليوم ليصبح 2500 عنصرا، ويعد ذلك من مخرجات جولتي الحوار الستراتيجي الأولى والثانية".

وأكد وزير الخارجية أن "العراق ماض بتحقيق إلتزاماته مع شركاءه في إطار من الإستدامة والمصلحة الوطنية وليس غير ذلك"، معربا عن "إلتزام الواقعية والوضوح كسبيلين لنيل ثقة الشعب وأصدقاء العراق".

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