القاء القبض على ستة عناصر من

2021/01/23 | 19:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، اعتقال ستة عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي في المحافظة....

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