فؤاد حسين: العراق يعتزم طلب فريق تفاوضي جديد من بايدن

2021/01/23 | 19:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، سنطلب من إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تحديد فريق تفاوضي لبحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة ...

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