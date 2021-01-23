وزير الخارجية: الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية

2021/01/23 | 19:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية.

وقال حسين في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاستقرار الأمني له تأثير على العلاقات الدولية"، مبينا أنه "كلما كان هناك استقرار أمني كانت هناك علاقات متميزة مع دول الخارج باعتباره يعمل على قدوم الآخرين للبلاد وبناء اقتصادها وتواصل الآخرين مع المجتمع العراقي وبناء القطاعات الأخرى الزراعية والصناعية".

وأضاف، أن "الاستقرار الأمني له تأثير إيجابي على بناء المجتمع العراقي وعلى بناء اقتصاده وديمقراطيته".

وأشار إلى أن "التضامن الدولي مع العراق والشعب والحكومة كان تضامنا مهما وأشار إلى أن "الدول مستعدة لدعم الشعب العراقي والحكومة في محاربتهما لعصابات داعش".

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