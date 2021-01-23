2021/01/23 | 19:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق .. جمع تواقيع نيابية لادراج زيادة مخصصات الملاكات الادارية في وزارة الصحة ضمن موازنة 2021 .) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق .. جمع تواقيع نيابية لادراج زيادة مخصصات الملاكات الادارية في وزارة الصحة ضمن موازنة 2021 .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).