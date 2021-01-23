انطلاق موقع كركوك الالكتروني بالتزامن مع ذكرى استشهاد مامه ريشه

2021/01/23 | 19:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان ينطلق يوم غد الأحد 24-1-2021، الموقع الالكتروني لمؤسسة كركوك الاعلامية، بالتزامن مع ذكرى استشهاد اسطورة الكفاح المسلح مامه ريشه وأثنين من رفاقه البيشمركة.

وقال شوان داودي المشرف العام على مؤسسة كركوك الاعلامية في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم السبت: ان النضال سابقا كان بالسلاح أما في يومنا هذا، فأن النضال مستمر ولكن عن طريق الاعلام، مبينا انه وبالتزامن مع استشهاد اسطورة الكفاح المسلح مامه ريشه والمعروف بـ (صقر كرميان) واثنين من رفاقه من البيشمركة، سينطلق يوم غد الأحد الموقع الالكتروني لمؤسسة كركوك الاعلامية.

وأضاف: ان الموقع سينشر الاخبار باللغتين العربية والكوردية، وسيكون منبرا جديدا لتقديم الخدمة لجماهير كوردستان بشكل عام والمواطنين في كركوك بجميع اطيافه، على وجه الخصوص.

PUKmedia خاص

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