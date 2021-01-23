مجلس اللاجئين الكورد يهنئ PUKmedia

2021/01/23 | 19:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية، اليوم السبت 2021/1/23، برقية تهنئة الى موقع PUKmeida بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيسه.

وجاء في برقية التهنئة: "بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس موقع PUKmedia يتقدم مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس التحرير الأستاذ كاروان انور وجميع العاملين في الموقع.

نتمنى لكم النجاح والتطور والتقدم الدائم والاستمرارية بعملكم ومصداقيتكم وسرعتكم في نقل الاحداث والأخبار، ونشكر دعمكم المستمر لمجلس اللاجئين الكورد، اذ أصبح PUKmedia صوتاً للاجئين الكورد ومنصة لحماية حقوقهم كونكم صرح إعلامي نموذجي ملتزم بأسس الاعلام الحر والصادق والمسؤول".

PUKmedia اعلام مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية

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