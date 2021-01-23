مجلس اللاجئين الكورد يهنئ PUKmedia

وجاء في برقية التهنئة: "بمناسبة الذكرى الـ 18 لتأسيس موقع PUKmedia يتقدم مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية بأحر التهاني والتبريكات إلى رئيس التحرير الأستاذ كاروان انور وجميع العاملين في الموقع.
نتمنى لكم النجاح والتطور والتقدم الدائم والاستمرارية بعملكم ومصداقيتكم وسرعتكم في نقل الاحداث والأخبار، ونشكر دعمكم المستمر لمجلس اللاجئين الكورد، اذ أصبح PUKmedia صوتاً للاجئين الكورد ومنصة لحماية حقوقهم كونكم صرح إعلامي نموذجي ملتزم بأسس الاعلام الحر والصادق والمسؤول".
PUKmedia اعلام مجلس اللاجئين الكورد في السليمانية
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