اللامي : الاعلام العراقي شجاع ولسانه طويل بالحق

2021/01/23 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي:" ان الاعلام العراقي شجاع ولسانه طويل بالحق".وقال اللامي في تصريح متلفز :" ان العراق بلد نادر في الشجاعة التي يتمتع بها الاعلاميون ".واضاف :" ان علاقة الاعلام والصحافة بالدولة جيدة "./انتهى3

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