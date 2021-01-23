2021/01/23 | 19:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت رئاسة مجلس النواب انها ستقوم بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وستتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، وتتحمل مؤسساتها أي وثيقة تصدر بحق شخص مساءَل أمام مجلس النواب.وقررت رئاسة البرلمان ، توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بكورونا من عدمها، وسيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي خلال هذا الأسبوع.واكدت الرئاسة انه ، سيتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، التي تشير إلى الفحص الطبي بحق المستجوَب (الخويلدي)، ويتم إعلام المستجوِب (النائب علاء الربيعي) والنواب بالإجراءات خلال 48 ساعة./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسـة البرلمان : اتخاذ الاجراءات القانونية والطبية للتحقق من الحالة الصحـية لرئيس هيئة الاتصالات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسـة البرلمان : اتخاذ الاجراءات القانونية والطبية للتحقق من الحالة الصحـية لرئيس هيئة الاتصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).