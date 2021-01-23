فيديو.. عندما أجرى لاري كينغ

2021/01/23 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدى نصف قرن تقريبا، أجرى مقدم البرامج الحوارية التلفزيونية الأميركي الشهير لاري كينغ العديد من المقابلات مع الرؤساء الأميركيين والزعماء والديكتاتوريين حول العالم، لكن إحداهن، وأجريت مع رئيس عربي راحل، كانت "الأسوأ".

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