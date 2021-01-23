2021/01/23 | 20:06 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: ذكرت الاذاعة الباكستانية، يوم السبت، ان وزيرة التصنيع العسكري الباكستاني زبيدة جلال ستقوم اليوم بزيارة العراق لمدة أربعة أيام في مهمة رسمية.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع، فان جلال تقوم بزيارتها الى بغداد بدعوة من وزارة الدفاع العراقية.

وأشارت الإذاعة الباكستانية الى ان جلال ستقوم خلال فترة وجودها في بغداد بعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين.

وتتناول محادثات الوزيرة الباكستانية مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا اقليمية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة التصنيع العسكري الباكستاني ستصل الى بغداد بدعوة من وزارة الدفاع العراقية 7 SKY TV.

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