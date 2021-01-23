2021/01/23 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، إدعاءات النائب صباح الساعدي بشأن استجواب وزير التجارة.

وقال مكتب الكعبي في بيان صحفي، انه “ردآ على ماذكره النائب صباح الساعدي وقوله بإن الكعبي مع هيأة رئاسة مجلس النواب يُماطل في تحديد موعد لاستجواب وزير التجارة، يود مكتب النائب الاول توضيح الآتي انه لم يقدم النائب الساعدي لمكتبنا اي وثيقة رسمية “اصلا ” بخصوص طلب الاستجواب ، وان ماورد الينا من كتاب الساعدي كان خلال نهاية الاسبوع الماضي ، وتم توريده بشكل رسمي من مكتبنا اليوم السبت ٢٠٢١/١/٢٣ ، وكما موضح في الكتاب المرفق مع هامش الكعبي”.

واضاف “كما نشير هنا الى ان طلب الاستجواب علمنا به عن طريق وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مكتب الكعبي يرد على إدعاءات النائب صباح الساعدي بشأن استجواب وزير التجارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مكتب الكعبي يرد على إدعاءات النائب صباح الساعدي بشأن استجواب وزير التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).