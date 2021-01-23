مكتب الكعبي يرد على النائب صباح الساعدي بشأن استجواب وزير التجارة

2021/01/23 | 20:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رد مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على النائب صباح الساعدي بشأن اتهامه لهيأة رئاسة مجلس النواب بالمماطلة في تحديد موعد لاستجواب وزير التجارة.وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” رداً على ماذكره النائب صباح الساعدي وقوله بإن الكعبي مع هيأة رئاسة مجلس النواب يُماطل في …

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