اللجنة المالية تستضيف أمين عام مجلس الوزراء لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة

2021/01/23 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

استضافت اللجنة المالية برئاسة، هيثم الجبوري، اليوم السبت، أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي والوفد المرافق له، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في مستهل اللقاء بحثت اللجنة المالية مع أمانة مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص موازنة 2021، والملاحظات القانونية التي سجلتها اللجنة فيها ، فضلاً عن ملف بناء المدارس وبيان سبب احالتها للأمانة العامة و ملف التعويضات للمناطق المحررة".

وبحسب البيان، "انصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية بشأن برامج الأمانة والمتابعة مع مجموعة التواصل لدعم الاقتصاد العراقي التي تضم دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة المالية والتي عقدت العديد من الاجتماعات وتوصلت لاتفاقات بشأن دعم العراق وبشكل كبير".

وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء، "توضيحاً بشأن تخصيصات الأمانة في الموازنة ومشاريعها والمشاكل التي تعرقل عدداً من المشاريع والعقبات الإدارية والمالية والحلول التي ستتخذها بهذا الشأن".

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