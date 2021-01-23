منتخب العراق يصل البصرة قبل لقاء الكويت الاربعاء

2021/01/23 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلَ، مساء اليوم السبـت ( 23 كانون الثاني 2021)، وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى محافظة البصرة، قادماً من العاصمة بغداد، وذلك تحضيراً لمواجهة الكويت الودية يوم الأربعاء المقبل على ملعب البصرة الدولي.

وذكرت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وكانَ في استقبال وفد منتخبنا الوطني عضو الهيأة التطبيعية، أحمد كوجر، فيما اتخذ المنتخب من فندق هورايزون مقراً لإقامته".

وسيخوضُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، غداً الأحد، أول حصة تدريبية له على ملاعب المدينة الرياضية في البصرة، استعداداً لمواجهة الازرق الكويتي الأربعاء المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

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