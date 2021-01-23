2021/01/23 | 20:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب، السبت، 23 كانون الثاني، 2021، جلسته لهذا اليوم إلى يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "البرلمان رفع جلسته لهذا اليوم إلى الثلاثاء المقبل".

وشهدت جلسة البرلمان مناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي الدفاع والداخلية الى الخدمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).