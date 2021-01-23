حقوق الانسان: ارتفاع نسبة “عمالة الاطفال” الى 50 بالمئة في ديالى

2021/01/23 | 20:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن مكتب حقوق الانسان في ديالى، السبت، عن ارتفاع عمالة الاطفال بنسبة 50% داخل المحافظة.

وقال مدير مكتب حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدلات عمالة الاطفال في ديالى ارتفعت بشكل لافت بعد حزيران 2014 نتيجة نزوخ الاف الاسر وارتفاع معدلات الفقر العوز المادي وكثرة اليتامى بسبب الاعتداء الارهابية”.

واضاف ان “نسبة ارتفاع عمالة الاطفال في ديالى اكثر من 50% وهي مستمرة بالارتفاغ لان موجة الفقر الحاد والعوز لاتزال تسحق الكثير من الاسر سواء في بعقوبة او بقية مدن المحافظة مؤكدا بان عمالة الاطفال تعني التضحية بمستقبلهم لان الجزء الاكبر منهم يتخلى عن مقاعد الدراسة من اجل تامين لقمة الخبز لاسرهم وهم في اعمار صغيرة جدا”.

واشار الى ان” ملف عمالة الاطفال يجب ان يحظى باهتمام حكومي من خلال بلورة برنامج لدعم اسرهم من خلال شبكة الحماية الاجتماعية مؤكدا بان هولاء هم ضحايا الارهاب والازمات الاقتصادية التي تضرب ديالى وبقية المحافظات”.

وتعاني ديالى من ازمة فقر حادة في السنوات الاخيرة بسبب تداعيات الارهاب وتدميره لمصادر رزق الاف الاسر بالاضافة الى كثرة اليتامى”انتهى 25 ف

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