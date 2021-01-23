الأمن النيابية تطلب استضافة 6 قادة أمنيين على خلفية تفجيرات الطيران

2021/01/23 | 20:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة ستة قادة عسكريين وأمنيين على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج في ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد.

ودعا رئيس اللجنة محمد رضا في طلب مقدم إلى القائد العام للقوات المسلحة الى استضافة قائد عمليات بغداد، ووكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، ومدير الاستخبارات في وزارة الدفاع والداخلية ومكافحة الإرهاب فضلا على مدير الأمن الوطني في محافظة بغداد.



وذلك لبحث أسباب وقوع حادث ساحة الطيران والذي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى .

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