مكتب الكعـبي بشأن طلب استجواب وزير التجارة : الساعدي لم يقدم اي وثيقة رسميـة

2021/01/23 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رد مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، على ماذكره النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي بإن الكعبي مع هيئة رئاسة مجلس النواب ، يماطل في تحديد موعد لاستجواب وزير التجارة .واضح مكتب الكعبي ان " النائب صباح الساعدي لم يقدم لمكتبنا اي وثيقة رسمية "اصلا " بخصوص طلب الاستجواب ، وان ماورد الينا من كتاب الساعدي كان نهاية الاسبوع الماضي ، وتم توريده بشكل رسمي من مكتبنا اليوم السبت ٢٠٢١/١/٢٣ ، وكما موضح في الكتاب المرفق مع هامش الكعبي "، مشيرا الى ان طلب الاستجواب علمنا به عن طريق وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي./انتهى5

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