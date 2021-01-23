الحشد الشعبي يدمر ثلاث مضافات لـداعش شرقي صلاح الدين

2021/01/23 | 20:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / دمرت قوات الحشد الشعبي، السبت، ثلاث مضافات لفلول "داعش" الارهابي شرقي محافظة صلاح الدين.وذكربيان لاعلام الحشد :" ان قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي نفذت عملية امنية بناءً على معلومات استخبارية قرب حاوي الزركة ، اسفرت عن العثور على ثلاث مضافات وتدميرها"./انتهى2

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