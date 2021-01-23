غلوبال ريسيرج: امريكا تدعم القاعدة والسعودية في اليمن وتصنف من يحاربهم بالارهاب

2021/01/23 | 20:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت تقرير لموقع غلوبال ريسيرج عن تناقض السياسات الامريكية التي تدعم الارهاب والجماعات المتطرفة في الشرق الاوسط في تصنيف فصائل المقاومة التي تدافع عن نفسها وبلادها بالارهاب.

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