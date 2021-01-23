الأعرجي: من الطبيعي إجراء تغييرات في المواقع الأمنية

2021/01/23 | 20:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، انه من الطبيعي إجراء تغييرات في المواقع الأمنية.وقال مكتبه الاعلامي في بيان انه “برعاية أقامت مستشارية الأمن القومي/ مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية، اليوم السبت، ندوة حوارية، بعنوان ( السياسة الخارجية العراقية..الفرص والتحديات)، واستضافت الندوة وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية”. وأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في كلمة له خلال الندوة الحوارية، أن “الخروقات الأمنية تعصف بكل دول العالم، وأن حربنا مع العصابات الإرهابية مستمرة، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة”، مشيرا إلى أن “القوات الأمنية تستحق الإشادة، ومن الطبيعي أن تجرى سلسلة من التغييرات […]

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