سرقة بيانات قادها عراقيّ.. واشنطن توقف برنامج قبول اللاجئين العراقيين

2021/01/23 | 20:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إيقاف البرنامج الخاص بقبول اللاجئين العراقيين لمدة 90 يومًا، بعد اكتشاف عمليات سرقة طالت بيانات سرية لمئات العراقيين الذين يبحثون عن ملاذ في الولايات المتحدة.

وسمح البرنامج، الذي بدأ في عام 2008، للعراقيين الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية والمؤسسات العسكرية والإعلامية أثناء حرب العراق وبعدها، بالتقدم بطلب لجوء مباشر للولايات المتحدة بدلاً من الاضطرار إلى المرور من خلال برامج الأمم المتحدة.

وصدرت لائحة اتهام من قبل وزارة العدل الأمريكية بحق ثلاثة أشخاص بتهمة سرقة بيانات سرية لنحو 1500 عراقيّ، بحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية.

وتشير لائحة الاتهام، إلى أنّ "اثنين من المتهمين، أردني وروسي، كانا موظفين سابقين في دائرة الجمارك والهجرة الأمريكية، وقد تمكنا من الوصول إلى معلومات المتقدمين وإرسالها إلى مواطن عراقي خلال الفترة من 2016 إلى 2019".

وتضمنت البيانات أسئلة قد يطرحها المحاورون على المتقدمين لطلبات اللجوء بالإضافة إلى تقييمات لحالاتهم ومعلومات أخرى.

ويقول المحققون، بحسب صحيفة "واشنطن تايمز"، إنّ "أوس موفق عبد الجبار"، وهو مواطن عراقي يقيم في الأردن رفض طلبه للحصول على صفة لاجئ في وقت سابق، كان يدير عملية الاحتيال.

وتوضح الصحيفة، أنّ "الشخصين الآخرين المعنيين كانا موظفين في دائرة الهجرة الأميركية، أحدهما في الأردن والآخر في روسيا، حيث تمكنا من الوصول إلى مئات الملفات وسلماها إلى عبد الجبار، الذي دفع لهما أكثر من ألف دولار عن كل مرة".

وأكّد المحققون، أنّ المعلومات المسربة ربما تكون استخدمت لمساعدة عراقيين على صياغة طلبات لجوئهم ومحاولة الحصول على الموافقات عندما يتم رفضهم.

فيما قال ممثلو الادعاء إنّ المتهمين الثلاثة ربما تسببوا في خروج بعض اللاجئين المستحقين من قائمة الانتظار في برنامج الهجرة.

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