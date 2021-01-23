قاسم الأعرجي: من الطبيعي إجراء تغييرات في المواقع الأمنية

2021/01/23 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، السبت، إن الحرب مع "الارهاب" مستمرة، مشددا على ضرورة ابعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية.

وأكد الاعرجي خلال ندوة حوارية اقامتها مستشارية الأمن القومي، (23 كانون الثاني 2021)، أن الخروقات الأمنية تعصف بكل دول العالم، وأن حربنا مع العصابات الإرهابية مستمرة، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة".

وأشار الاعرجي إلى أن "القوات الأمنية تستحق الإشادة، ومن الطبيعي أن تجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية، مبينا أهمية إبعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية".

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