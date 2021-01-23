اجتماعات بوزنيقة.. اتفاق بين الليبيين بشأن المناصب السيادية

2021/01/23 | 20:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة بالمغرب، السبت، اتفاق طرفي الأزمة في ليبيا على تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا.

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