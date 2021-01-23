2021/01/23 | 20:37 - المصدر: سفن سكاي

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اكد مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة احمد عودة زامل انهاء التحضيرات الخاصة بأستقبال الوفد الخليجي الذي يضم ممثلين الاتحادات الخليجية إلى جانب وفد المنتخب الكويتي لكرة القدم إلى محافظة البصرة.

وقال زامل في تصريح صحفي : ان الوزارة استنفرت جهودها لأستقبال الوفد الزائر من خلال توزيع المهام بين دوائر الوزارة المختلفة كل حسب اختصاصه، إلى جانب التنسيق المشترك مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة و اللجنة التطبيعية لأتحاد كرة القدم من أجل تأمين كافة متطلبات زيارة الوفد وتهيئة الأمور اللوجستية لها، مضيفا أن يوم غد الأحد سيشهد وصول شخصين من اللجنة الخليجية التفقدية على أن يصل بقية الأعضاء البالغ عددهم ٥ أشخاص يوم الاثنين المقبل الذي سيشهد أيضا وصول بعثة المنتخب الكويتي.

مشيرا الى وضع برنامج متكامل للزيارة الخليجية التفقدية والتي ستشمل اطلاع الوفد على المنشات الرياضية والبنى التحتية في محافظة البصرة منها ملاعب المدينة الرياضية و الفنادق الثمانية داخلها و ملعب الميناء اضافة الى الفنادق والمستشفيات داخل مدينة البصرة، من اجل إعطاء صورة إيجابية للوفد أن البصرة قادرة على تضييف الحدث الخليجي، ايضا تم إنهاء التحضيرات لإقامة المباراة الودية التي تجمع منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري، موضحا ان الجهود ستتكلل بأقناع الوفد الخليجي بقدرة العراق على تضيف البطولة في نسختها الخامسة والعشرين من خلال توفير جميع الامور والمستلزمات لأنجاحها واظهارها بالصورة الأمثل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا وصول الوجبة الأولى من بعثة الوفد الخليجي 7 SKY TV.

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