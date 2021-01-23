المالية النيابية للمشمولين بقرار 315: اطمئنوا سنؤمن رواتبكم

2021/01/23 | 20:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم السبت 23-01-2021، أنه لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021، مردفة بالقول رواتب المشمولين بقرار 315 ستؤمن من هذه الأموال.وقال عضو اللجنة النائب ”ناجي السعيدي“ في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أنه ”لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام …

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