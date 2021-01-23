2021/01/23 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في منطقة الحسينية شمالي بغداد.

وقالت النجدة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “دوريات نجدة الزهور العاملة ضمن مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من القبض على شخص بحوزته مواد مخدرة نوع (كرستال، وجهاز تعاطي للمخدرات)”.

وأشار البيان إلى أن “ذلك جاء خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن منطقة الحسينية، حيث تم ملاحظة شخص بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على المواد، ليتم تسليمه أصوليا الى مركز الشرطة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم بحوزته مخدرات شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم بحوزته مخدرات شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).