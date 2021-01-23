المالية النيابية تبحث مسودة الموازنة مع الإمانة العامة لمجلس الوزراء

2021/01/23 | 20:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي والوفد المرافق له ضمن سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن “اللجنة المالية النيابية بحثت في مستهل اللقاء مع أمانة مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص موازنة عام 2021، […]

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