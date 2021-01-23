المالية النيابية تستضيف أمين عام مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2021

2021/01/23 | 20:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بحثت اللجنة المالية النيابية، السبت، مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، عددا من الملفات التي تخص موازنة 2021 فضلا عن ملف بناء المدارس، وتعويضات المناطق المحررة .

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (23 كانون الثاني 2021) انها "استضافت أمين عام مجلس الوزراء السيد حميد الغزي والوفد المرافق له ضمن سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021" .

واشارت الى ان اللجنة برئاسة النائب هيثم الجبوري بحثت مع أمانة المجلس عددا من الملفات التي تخص موازنة 2021، والملاحظات القانونية التي سجلتها اللجنة فيها، فضلا عن ملف بناء المدارس وبيان سبب احالتها للأمانة العامة و ملف التعويضات للمناطق المحررة.

وبينت ان "مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت بشأن برامج الأمانة والمتابعة مع مجموعة التواصل لدعم الاقتصاد العراقي التي تضم دول الاتحاد الاوروبي ومجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة المالية والتي عقدت العديد من الاجتماعات وتوصلت لاتفاقات بشأن دعم العراق وبشكل كبير ".

من جانبه قدم الأمين العام لمجلس الوزراء توضيحا بشأن تخصيصات الأمانة في الموازنة ومشاريعها والمشاكل التي تعرقل عددا من المشاريع والعقبات الإدارية والمالية والحلول التي ستتخذها بهذا الشأن .

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