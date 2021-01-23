بالوثيقة… جمع تواقيع نيابية لحسم مصير اكثر من 30 الف محاضر مجاني في ديالى

2021/01/23 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى

اعلنت عضو لجنة التربية النيابية النائب هوزان الشمري، السبت، عن جمع تواقيع نيابية لحسم مصير اكثر من 30 الف محاضر مجاني في ديالى.

وقالت الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جمعت تواقيع 75 من نواب مجلس النواب من ادراج اسماء كل المحاضريين المجانيين في ديالى دون استثناء في موازنة 2021 لافتا الى ان الطلب تضمن استثناءهم من الضوابط”.

واضافت الشمري،ان” الملف سيعالج مشكلة انسانية كبيرة في ديالى واحتواء كل المحاضريين المجانيين ونيل حقوقهم القانونية”.

يذكر ان عدد المحاضريين المجانيين في ديالى يبلغ اكثر من 30 الف محاضر ينتظرون منذ سنوات حسم ملفهم الانسانية”.انتهى 25 ف

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