تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات لحين التأكد من التقرير الطبي عن صحته

2021/01/23 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحته.

واعلنت رئاسة مجلس النواب انها ستقوم بالتأكد من صحة صدور التقرير الطبي حول الحالة الصحية لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، وستتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، وتتحمل مؤسساتها أي وثيقة تصدر بحق شخص مساءَل أمام مجلس النواب.

وقررت رئاسة البرلمان ، توجيه وزارة الصحة بإرسال مفرزة صحية لتأكيد حالة الإصابة للخويلدي بكورونا من عدمها، وسيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب بحضوره أو غيابيا، وسيتم إبلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي خلال هذا الأسبوع.

كما اكدت الرئاسة انه ، سيتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي وردت من الهيئة، التي تشير إلى الفحص الطبي بحق المستجوَب (الخويلدي)، ويتم إعلام المستجوِب (النائب علاء الربيعي) والنواب بالإجراءات خلال 48 ساعة.

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