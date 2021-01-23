وزير الخارجية السعودي: دعوات إيران للحوار هدفها التسويف والمماطلة

2021/01/23 | 21:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، عن تفاؤله بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ستلتزم بما صرح به الرئيس جو بايدن بشأن الاتفاق النووي مع إيران.وأوضح بن فرحان، في لقاء مع قناة العربية، أن دعوات إيران للحوار بشأن برنامجها النووي تهدف إلى التسويف والمماطلة.كما قال وزير الخارجية السعودي إن …

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