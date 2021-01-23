نجدة بغداد تعلن اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في منطقة الحسينية

2021/01/23 | 21:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم السبت، اعتقال متهم بحوزته مواد مخدرة في منطقة الحسينية شمالي بغداد.وقالت النجدة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دوريات نجدة الزهور العاملة ضمن مديرية شرطة نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى تمكنت من القبض على شخص …

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