مؤشر حالات الشفاء يفوق الإصابات في جانب الكرخ

2021/01/23 | 21:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاءات والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، جاءت على النحو التالي":

عدد الإصابات 223 موزعة كالآتي:

أبو دشير --------------2

أبو غريب-------------19

الإسكان---------------2

الاعلام----------------9

البياع-----------------7

التاجي---------------10

الحارثية---------------3

الحرية----------------8

الدورة----------------28

الدولعي---------------2

السيدية---------------3

الشرطة الخامسة--------1

الشعلة----------------8

الصالحية--------------1

الطارمية---------------2

العامرية---------------8

العطيفية --------------6

العلاوي---------------1

الغزالية --------------10

القادسية-------------- 3

الكاظمية-------------6

اللطيفية--------------3

المحمودية-----------8

المنصور--------------8

الوشاش--------------1

اليرموك--------------5

اليوسفية -------------4

حي التراث------------1

حي الجامعة----------2

حي الجهاد-----------13

حي الخضراء----------9

حي العامل-----------19

شارع حيفا------------2

سكنة جانب الرصافة ----8

محافظة ديالى--------- 1

الشفاء: 225

الوفيات:1

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