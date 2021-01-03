2021/01/23 | 21:08 - المصدر: سفن سكاي

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المقترح النيابي الخاص بالتوسعة لمقاعد الدراسات العليا الذي صوّت عليه البرلمان 7 SKY TV.

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