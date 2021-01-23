الاستخبارات العسكرية تستولى على عدد من صواريخ القاذفات في ديالى

2021/01/23 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن الاستيلاء على عدد من صواريخ القاذفات في محافظة ديالى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، انه “وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة من الاستيلاء على عددا من صواريخ القاذفات في منطقة الطالعة الاولى بالقرب من الطريق المؤدي إلى حاوي العظيم بمحافظة ديالى”.

واضافت “فيما قامت مفارز هندسة الفرقة بتدمير المواد تحت السيطرة”.

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