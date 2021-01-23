الحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش شرق صلاح الدين

2021/01/23 | 21:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت، صدها تعرضا لداعش في محافظة صلاح الدين.وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اللواء 22 بالحشد يصد تعرضا شرق صلاح الدين".

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