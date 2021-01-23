الخميس الدامي سيتكرر في العراق الا اذا ...  

2021/01/23 | 21:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغض النظر عن من يكون او يكونوا وراء التفجيرات الدموية التي وقعت يوم امس الاول الخميس في العراق الا ان هناك عدة تهديدات وتحديات جادة وجديدة نتجت عن هذ...

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