الاتحاد الوطني وتقدم العراقي يبحثان تطوير العلاقات

2021/01/23 | 21:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ستران عبدالله مسؤول مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، وافدا اعلاميا واكاديميا من حزب تقدم العراقي.

وخلال اللقاء الذي حضره عدد من رفاق المكتب، بحث المجتمعون سبل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الاعلامية بين اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني واعلام حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي.

PUKmedia السليمانية

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