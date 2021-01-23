الاعرجي يؤكد اهمية ابعاد الملف الامني عن الصراعات السياسية

2021/01/23 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اهمية ابعاد الملف الأمني عن الصراعات السياسية.وقال الاعرجي في كلمة خلال ندوة حوارية في مركز النهرين للدراسات الستراتيجية بعنوان ( السياسة الخارجية العراقية..الفرص والتحديات):" ان الخروقات الأمنية تعصف بكل دول العالم، وأن حربنا مع العصابات الإرهابية مستمرة، حتى القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة".واضاف ، حسب بيان للمستشارية :" ان القوات الأمنية تستحق الإشادة، ومن الطبيعي أن تجرى سلسلة من التغييرات في المواقع الأمنية".واستضافت الندوة وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحضور عدد من الشخصيات العلمية والأكاديمية./ انتهى3

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