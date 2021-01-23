الزراعة :القطاع الزراعي يشكل 60 في المئة من الايدي العاملة

2021/01/23 | 21:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف :" ان القطاع الزراعي يشكل 60 في المئة من الايدي العاملة ".وعبر النايف في تصريح متلفز ، عن امله بان يتم انشاء مصانع تحويلية للمنتجات الزراعية, مشيرا الى :" ان دعم الفلاحين مرتبط بالتخصيصات المالية لوزارة الزراعة "./انتهى2

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