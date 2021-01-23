العلماء يحلون لغزا عمره 100 عام حول السرطان

2021/01/23 | 21:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]يصادف عام 2021 الذكرى المئوية لاكتشاف أساسي يتم تدريسه في كتب الكيمياء الحيوية، والمتمثل فيما يعرف بـ”تأثير واربورغ”.

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