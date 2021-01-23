مجلس الأمن القومي الأميركي: سنواصل العمل مع الأصدقاء والشركاء للتصدي لنفوذ إيران الخبيث

2021/01/23 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت المتحدثة باسم المجلس إيميلي هورن، إن مثل هذه التهديدات غير مقبولة وتعد تصرفا استفزازيا، وسنواصل العمل مع أصدقائنا وشركائنا للتصدي لنفوذ إيران الخبيث على حد وصفها.

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