الكعبي يدعو لتفعيل دور الاستثمار والقطاع الخاص في الموازنة

2021/01/23 | 21:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، الى تفعيل دور الاستثمار و القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، مشددا على ضرورة الاسراع في رسم رؤية مشتركة بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص بإعتبار ان الاخير هو الشريك الحقيقي لتفعيل الاقتصاد وتجاوز الازمة المالية الراهنة .وذكر الكعبي خلال خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المالية النيابية وبمشاركة لجان الاستثمار والاقتصاد ، والنفط و الطاقة ، ولجنة الزراعة، لبحث مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 بحضور اعضاء القطاع الخاص ونخبة من الاكاديميين والمختصين، وبحسب بيان، ان “يكون للقطاعات المالية والمصرفية دورا اكبر في عملية […]

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